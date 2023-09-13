İYİP'te GİK toplanıyor: 'İşbirlikleri için Akşener’e tam yetki verilecek'

İYİP Genel İdare Kurulu (GİK) bugün yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce yaptığı "seçime ittifaksız girileceğine" dair açıklaması masaya yatırılacak.

İYİP, yerel seçimlerle ilgili stratejisini belirlemek üzere bugün saat 13.30’da Akşener başkanlığında toplanacak. Edinilen bilgiye göre Akşener, toplantıda 81 ilde aday çıkartmaya yönelik görüşlerini GİK üyelerine aktardıktan sonra, tüm üyeleri dinleyecek ve seçimlere ittifak kurulmadan girilip girilmemesine yönelik bir oylama yapacak.

Toplantıda, 81 ilde aday çıkarılmasına yönelik karar alınması ve diğer yandan da il ve ilçe özelinde iş birlikleri için Akşener’e tam yetki verilmesi bekleniyor.

'Aday çıkarılırsa ne kadar oy alırız üzerine kafa yoruluyor'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin köşesinde İYİP'in GİK toplantısına ilişkin kulis bilgilerini yazdı. Erkin şunları söyledi:

"Bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı var ve bir kurmay bana toplantı öncesi bu cümleyi kurdu: “Şimdi düşün… Yerel seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere İYİ Parti ciddi bir oy alırsa- ki doğru adaylar olursa alır- o zaman siyasetin dengesi değişir. İl genel meclisinde alınacak oyların yüzde 15 olduğunu varsayarsak- ki olur- yeni dönemde parti merkeze doğru yol alacaktır.”

6 Eylül'de Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde aday çıkaracaklarını söyledi. “Bu nihai karar mı” sorusuna ise “Genel İdare Kurulu'nu haftaya çağıracağım ben. GİK'ten geçtiği an nihai karardır” yanıtını verdi. İYİ Parti kulislerinde, belediye meclis üyelikleri seçimindeki oy oranının artırılması için çalışma var. İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu, İzmir'de Ümit Özlale başta olmak üzere “aday çıkarılırsa ne kadar oy alırız” üzerine kafa yoruluyor."

İYİP'li kurmay: Yavaş’ın açıklaması siyaseten şık olmadı

Öte yandan T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan İYİP kurmayı, Mansur Yavaş'ın açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. İYİP'li üst düzey bir yetkili, “81 ilde aday çıkarmamızdan daha doğal ne olabilir” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den aday olacağına yönelik açıklamasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Bir başka İYİP'li kurmay ise Yavaş ile fikir birlikteliklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, “Henüz bir müzakere süreci başlamamışken, Mansur Yavaş’ın bu açıklaması siyaseten şık olmadı” dedi.