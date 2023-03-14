İYİP'li Zorlu'dan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

Bir televizyon programında gündemi değerlendiren İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı hakkında konuşa Zorlu şunları söyledi:

“Hukuki hiçbir sorun yoktur. Dayandırdıkları idari vesayet konusu istisnai ve açıkça yazılı hallerde uygulanan bir yetkidir. Bir yetki çatışması yaşanması söz konusu değildir. Valiler Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi olup aynı zamanda il özel idarelerindedir. Kayyum sistemi ki vali ve kaymakamlar aynı zamanda belediye başkanlığı yapmaktadır. Dünyaya bakalım, Örneğin Fransa’da Alein Juppe uzun yıllar hem Bordo belediye Başkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı hatta Başbakanlık yapmıştır. Bu tartışma yersizdir. Partimizin önerisi yerindedir."