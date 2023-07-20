İYİP'li yöneticiye Ümit Özdağ'a hakaretten ceza

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, İYİP'ten ayrılmasından sonra Ocak 2021'de Facebook hesabından hakaret eden İYİP Osmaniye İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gül'e açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, Gül'e, ‘hakaret’ suçundan 354 gün adli para cezası verdi. Verilen toplam para cezasının tutarı 7 bin 80 TL.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre davaya bakan Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Gül’ün savunmasını yeniden aldı. Gül “Ben Osmaniye İYİ Parti il başkan yardımcılığı yapmaktayım. Olayın gerçekleştiği dönemde Facebook hesabım çalınmıştı. Ben kesinlikle bu paylaşımı yapmadım. Müşteki (Ümit Özdağ) sevdiğim ve tanıdığım da bir insandır. Bu şekilde sözler söylemem mümkün değil” dedi.

Mahkeme, Özdağ’ın o dönem milletvekili, yani kamu görevlisi olduğuna dikkat çekerek davaya konu mesajın "kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğine" hükmetti.