İYİP'li Yılmaz: Aday olmak Kılıçdaroğlu'nun hakkı, ama bunun bir yolu yordamı var

İYİP'in ekonomi kurmayı Bilge Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin olarak, "Kemal Bey’in aday olmaya istekli olduğunu seziyorum. Açıkça söylemiyor ama istediğini belli ediyor. Benim şahsi görüşüm, aday olmak hakkı Kemal Bey’in ama bunun bir yolu, yordamı var. Bunu takip etmesi lazım ve Cumhurbaşkanı seçilirse de iyi bir Cumhurbaşkanı olacağına da inanıyorum ama seçilebilir mi meselesi farklı" yorumunu yaptı.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Yılmaz'la görüşmesinden notları bugünkü köşesinde aktardı.

İYİP'li Yılmaz şu açıklamaları yaptı:

'Kemal Bey’in aday olmaya istekli olduğunu seziyorum'

“Kemal Bey ile birkaç kez konuştuk. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Bildiğim kadarıyla masada da gündeme gelmedi ama davranışlarından Kemal Bey’in aday olmaya istekli olduğunu seziyorum. Açıkça söylemiyor ama istediğini belli ediyor. Benim şahsi görüşüm, aday olmak hakkı Kemal Bey’in ama bunun bir yolu, yordamı var. Bunu takip etmesi lazım ve Cumhurbaşkanı seçilirse de iyi bir Cumhurbaşkanı olacağına da inanıyorum ama seçilebilir mi meselesi farklı. O beni düşündürüyor. Ki, onun da bunu iyi düşünmesi gerekiyor. Risk alınamayacak kadar kritik bir seçim bu seçim. Dedim ya kesin değil. Risk var ve bu riskleri en aza indirmek lazım. En doğru isim kim ise onunla gitmek lazım seçime…

'Aday kim olmalı?' sorusu

Bunu bilsem inanın siz sormadan açıklardım ama çok zor bir soru bu ve buna karar verecek 6’lı masadaki liderlerdir ve ben en sonunda doğru bir isim üzerinde karar kılacaklarına yürekten inanıyorum…”