CHP'li belediye başkanı cumhurbaşkanı adaylığına talip olduğunu açıkladı

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması halinde, cumhurbaşkanı adaylığına talip olduğunu açıkladı

"Türkiye Cumhuriyeti için en ulvi makam cumhurbaşkanlığı makamı. Bunu her Türk vatandaşı ister. Ama buradaki karar verici ben değilim" diyen Lütfü Savaş, cumhurbaşkanlığı adayının altılı masanın karar vereceğini hatırlattı.

"Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa ben de aday olmak isterim" diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Şu anda en başta görülen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde, bize ona yardım etmek düşer. Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa, tabii ben de tıp doçentiyim, 3 dönemdir belediye başkanıyım, üniversite yönetmiş adamım, tıp fakültesi kurmuş adamım. Geçmişim hem sahada hem de bürokraside çok parlak. Tabii ki diğer arkadaşlar gibi ben de yarışta olmak isterim, neden istemeyeyim ki" dedi.

Savaş, cumhurbaşkanlığı için aday adaylarından birisi olmak istediğini dile getirdi.