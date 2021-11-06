İYİP'li vekilin küfür skandalından sonra görevden alınacağı iddia edildi

İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 8 Kasım Pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağı öne sürüldü.

Türkkan, dün partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında onu protesto eden bir yurttaşa küfür etmişti. Türkkan, gelen tepkilerin ardından, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özür dilemişti.

ANKA Haber Ajansı, İYİP kulislerinden edindiği bilgiye dayanarak Türkkan'ın pazartesi günü Meclis Grup Başkanvekilliği görevinden alınacağını öne sürdü.

Türkkan, görüntülerin yayınlanması ardından sosyal medya hesabından, “Milletimize arzımdır” notuyla özür dilemişti. Türkkan, "Ben de onu, o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken, ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, 'Küfür etme' diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım: Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım." demişti.

Türkkan özür mesajında "Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan; doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti." ifadelerini kullanmıştı.