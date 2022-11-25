İYİP'li vekilden Kılıçdaroğlu açıklaması: Acaba seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyleyen İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi" dedi.

Karar TV'nin YouTube kanalına konuk olan Ağıralioğlu, "Bu nezaketsizlik olsun diye söylemek istediğim bir şey değil ama Kemal Bey, İstanbul'da aday oldu alamadı ama Kemal Bey İstanbul'u aldırdı. İstanbul ve Ankara'yı alırken bir istişare zemini oluşturduğumuz için bu zeminde AK Parti ve MHP seçmeninin kalbine yürüyebilecek imkanlar bulabildik. Klasik bir Cumhuriyet Halk Partisi portresiyle buralara aday koymadı. Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor" dedi.

Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum... 'Yavuz Ağıralioğlu iktidar cenahının kulisini dillendiriyor' diyorlar.

'Hükümete farklı seslere tahammülleri yok diyenlere bakın'

Sağ seçmenin oy isteksizliğini mevzu ediyorum ben. Arkadaşların tahammülsüzlüğünden iş bana suçlama yapmaya geldi. Hükümete istişarelere kapalı, farklı seslere tahammülleri yok diyenlere bakın... Bize demokrasi vadedenlere bakın... Bana bir haftadır 'kaybedebiliriz' kaygısından dolayı, söyledikleri lafları devlet, millet düşmanlarına söyleyemediler."