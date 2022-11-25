AKP'li Dağ'dan Altılı Masa açıklaması: 'Adayın kimin olacağı konusunda takibimiz söz konusu değil'

Zonguldak'ta düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti olarak bizim o taraftaki cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda esaslı olarak bir takibimiz söz konusu değildir" dedi.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu belirten Dağ, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kamuoyunda bir tartışma yürümektedir ama AK Parti olarak bizim o taraftaki cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda esaslı olarak bir takibimiz söz konusu değildir.

Bir tarafta kaptan bellidir, kaptan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öbür tarafta kaptanın da ne olduğu belli değildir. Ortada bir tarafında belirsizlik, istikrarsızlık ve kaos vadeden Altılı Masa vardır. Diğer tarafta umut, güven vadeden, istikrar ortaya koyan bir yapı vardır." (AA)