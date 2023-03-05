İYİP'li vekil, istifasını geri çekti

Dün gece partisinden istifa ettiğini duyuran İYİP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş istifasını geri çektiğini açıkladı.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından parti içinde hareketlilik sürüyor.

İYİP Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullanmıştı.

İstifasını geri çekti 

Altıntaş, Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi. Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.

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İYİP'li milletvekili Altıntaş partisinden istifa etti