İYİP'li vekil, istifasını geri çekti

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından parti içinde hareketlilik sürüyor.

İYİP Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullanmıştı.

İstifasını geri çekti

Altıntaş, Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi. Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.