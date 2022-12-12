İYİP'li Usta: Bir milletvekili ölümden dönüyor, Meclis Başkanı çıkıp bir kelime konuşmuyor

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir kelime konuşmadığını, tarafsızlığını yitirdiğini söyledi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Aralık'ta, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e karşı bir saldırıda bulunulduğunu ve İYİP Grubu olarak o günden beri AKP Grubu'nun bütçe konuşmaları sırasında Genel Kurul Salonunu terk ettiklerini anlattı.

AKP Grubu'ndan bir özür beklediklerini söyleyen Usta, "Bir milletvekili ölümden dönüyor, hayati tehlike atlatıyor, bu bilerek, isteyerek yapılıyor; Her konuda çıkıp beyanat veren Meclis Başkanı böyle bir olaydan sonra çıkıp bir kelime konuşmuyor. Meclis Başkanı'nın tarafsızlığını yitirdiğini net şekilde görmek mümkün" diye konuştu.

'AKP'nin 2023 hedefleri artık çöp oldu'

"AK Parti, şiddetle arasına mesafe koyamayan bir siyasi parti haline gelmiştir" ifadesini kullanan Usta, "AK Parti'nin kavgadan, gerginlikten beslendiğini; bunun başarısızlığın getirdiği hırçınlık ve gerginlik olduğunu" söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Samsun'da 2023 hedefleriyle ilgili konuları dile getirdiğini hatırlatan Usta, AKP'ye "Nugüne kadar 2023 hedeflerinin neresindesiniz?" diye sorduklarını; "2023 hedeflerinin artık çöp olduğunu" belirtti.

'Türkiye'nin milli geliri 808 milyar dolara düştü'

Türkiye'nin 2023 hedeflerinin konulduğu 2011 yılına göre ciddi şekilde geriye gittiğini belirten Usta, 2011'de TÜFE yüzde 6,5 iken şu anda yüzde 84,4; 2011'de ÜFE yüzde 11,1 iken şu anda yüzde 136; işsizlik oranı 2011'de yüzde 9,1 iken şu anda yüzde 10,8 olduğunu anlattı.

İYİP Grup Başkanvekili Usta, 2011 yılında 838 milyar dolar olan Türkiye'nin milli gelirinin, şu anda 808 milyar dolara düştüğünü söyledi. (AA)