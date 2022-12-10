AKP'li Işık'ın darp ettiği İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs taburcu oldu

TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldüğü sırada, AKP’li milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, AKP'li Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü darp ederek yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Kalp ritminde bozukluk olan Işık'a elektro şok uygulanmıştı.

İYİ Partili Örs, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nden taburcu edildi. Hastanenin önünde açıklama yapan Örs, şunları söyledi:

"Birkaç gün geçirdiğim sıkıntılı dönem oldu. TBMM'de yaşanan, istenmeyen bir olay neticesinde buradayız, hastanedeyiz. Bugün yapılan tetkikler sonucunda taburcu olmamıza karar verildi. Kontrollerimize devam edilecek.

Çok sayıda destek mesajı aldım, ziyaretçiler oldu. Aziz milletimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve iyi olduğumu bilmelerini istiyorum. Sıkıntılı bir dönem geçirdik. İlk gece bir hayati tehlikeyle beraber doktorlar müdahale ettiler.

Allah böyle sıkıntılı dönemleri kimseye yaşatmasın. Bir hadise yaşadık. Hadisenin oluş şekli ve sonrası konusunda çok fazla konuşmak istemiyorum. Biz TBMM'de hizmet etmek için varız. TBMM yumruk atma değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir." (AA)