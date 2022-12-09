İYİP'li Örs'e saldırıyı öven Sofuoğlu'ndan 'U' dönüşü

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'te İYİP'li Hüseyin Örs'e yumruklu saldırısı üzerine sosyal medya hesabından "Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin" diye tweet atan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, tepkilerin ardından geri adım attı.

Paylaşımında hedefinin Hüseyin Örs veya herhangi biri olmadığını öne süren Sofuoğlu, açıklamasında "Aytun Çıray'ın mesajını gördüğümde orada buna ilişkin bir açıklama olmadığı için mağduriyet olabileceği hiç aklıma gelmedi" dedi.

Meclis'te 6 Aralık'ta yaşanan olayın ertesi günü yaptığı paylaşım için "Daha önce TBMM'de var olan tartışma ya da arbedelerden biri yaşandığını düşündüm. Ne olduğunu anlamak için yorumları okudum yine bir açıklama göremedim. Herhalde böyle birşeydir diyerek bir mağduriyet düşünmeden, beni zaman zaman hedef alan Aytun Çıray'ı düşünerek ama onun dahi herhangi bir mağduriyetini elbette ummadan o mesajı attım" diyen Sofuoğlu, "Eline sağlık anladığı dilden konuşulur ifadeleri temsili idi ve kesinlikle mağduriyete memnuniyet ifadeleri değildi" diye yazdı.

Hata ettiğini belirtip "İyi öğrenmeli öyle atmalıydım" açıklamasında bulunan Sofuoğlu, "Bu mesajı kamuoyundan çekindiğim için attığımı düşünenler bu mesajdan önce ne düşünüyorlarsa düşüncelerini hiç değiştirmesinler. Bu mesaj sadece şahsi sorumluluğum ve beni arayan sevdiklerimin hatrı için atılmıştır" ifadelerini kullandı.

İYİP suç duyurusunda bulundu

Öte yandan İYİP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Dikbayır'ın "Her türlü şerefsizlikle ve ahlaksızlıkla hesaplaşmak bizim boynumuzun borcudur!" diyerek paylaştığı suç duyurusu dilekçesinde Sofuoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçunu işlediği belirtilerek kamu davası açılması talep edildi.