İYİP'li Ümit Özlale'den Aytun Çıray'la ilgili iddia: 'Söylesem bir daha programlara çıkamaz'

TV100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına bağlanan İYİP Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, açıklamalarda bulundu.

Altılı masada yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Özlale "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı.Toplantıda birçok şey konuşuldu. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz. İlk önce bunu netleştirelim ama bir siyasetçinin siyasi ahlakı gereği bir GİK toplantısında konuşulanlar genel başkan olmadığınız sürece sizde saklı kalması gereken şeylerdir. Partime bağlı olmanın sorumluluğu ile o toplantıda nelerin önerildiğini söylemem" dedi.