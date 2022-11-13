İYİP'li Türkkan'dan Soylu'ya: Bu kafa çökmekle kurtulur mu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapılmıştı.

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden, tatbikata katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntülerini kullanarak "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

'Aşağılık, fersude, hırsız, ablasının kuzusu...'

Lütfü Türkkan'ın paylaşımına Soylu'dan yanıt geldi. Türkkan'ın paylaşımının görselini paylaşan Soylu, İYİP'li milletvekilini şu ifadelerle hedef aldı:

''Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar."

'Geçmişini de bugününü de herkes biliyor'

Lütfü Türkkan, Süleyman Soylu'nun bu paylaşımını karşılıksız bırakmadı.

İYİP'li milletvekili, Soylu'ya hitaben "Geçmişini de bugününü de herkes gibi ben de biliyorum senin" ifadelerini kullandı.