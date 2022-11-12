Ülke genelinde 'deprem tatbikatı': Bazı telefonlara bildirim gitmedi, uyarılar gecikti

AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs'ta "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Saat 18.57'de başlayan tatbikatta deprem anında "Çök-Kapan-Tutun" hareketi yapılacağı duyurulmuştu. Bazı telefonlara bildirim gitmedi, uyarılar gecikti.

Televizyon ve radyolarda da uyarılar yapıldı.

Telefonların bazılarına gönderilen uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

Tatbikat sırasında AFAD merkez binasında da bir toplantı yapıldı. Tatbikat esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan tatbikata katılanlara teşekkür etti.

Erdoğan'ın mesajı yayınlandı

Tatbikattan dakikalar önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da televizyon kanallarından yayınlandı. Erdoğan "Artık vatandaşlarımızın 'Nerede bu devlet' sözlerini duymuyoruz" dedi.