İYİP'li Turhan Çömez'in annesi ve ablası AKP'ye üye yapılmış: 'Yargıya taşıyoruz'

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, annesi ve ablasının "kimlik bilgilerinin ele geçirilerek AKP’ye üye yapıldığını" söyledi.

Sosyal medyadan annesi ve ablasının AKP’ye üye yapıldığı belgeyi paylaşan Turhan Çömez, "Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak için başvuru yaptı. Tabii ki, İYİ Parti’ye. Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti. Meğer AK Parti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış. Yargıya taşıyoruz" dedi.

Çömez, "Lütfen e-devlet'ten bilgilerinizi kontrol edin" diyerek uyarı yaptı.