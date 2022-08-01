İYİP'li Poyraz: AK Parti, MHP, BBP ve HDP’den oluşan 4’lü masa neredeydi?

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi için yapılan olağanüstü toplantı çağrısı, yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleşemedi. Toplantıya AKP, BBP, HDP ve MHP katılmamıştı.

Eski HDP Milletvekili Ziya Pir’in “Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!” paylaşımına yanıt veren İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz; AKP, MHP, BBP ve HDP için '4'lü masa' ifadesini kullandı.

'Cumhur İttifakına çalışıyoruz demeniz yeterli'

Poyraz'ın açıklaması şöyle:

“Bugün; ‘Sağlıkta Şiddet’ için toplanan TBMM’de İYİ Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sağlık çalışanları ve doktorlar için mücadele verirken; AK Parti, MHP, BBP ve HDP’den oluşan 4’lü masa neredeydi?

Cumhur İttifakına çalışıyoruz demeniz yeterli. Takke düştü."