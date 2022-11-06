İYİP'li Özlale: Altılı Masa uyuşturucu eylem planı da açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği uyuşturucu ve kara para iddialarının ardından Altılı Masa'nın uyuşturucuyla mücadele konusunda hazırlık yaptığı ortaya çıktı. İYİP Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Altılı Masa’nın seçim bildirgesinin Kasım ayı sonunda açıklanacağını belirtirken, hazırlıklar arasında “uyuşturucuyla mücadele eylem planı” olduğunu da söyledi.

Altılı Masa'nın seçim hazırlığını KRT’de yayımlanan “Haftanın Panoraması” isimli programında Semra Topçu’ya değerlendiren Özlale, Altılı Masa'ya ilişkin şunları söyledi:

“Altılı Masa’da genel başkanlar bir ortak çalışma grubu oluşturulmasına karar vermişti. Dış politikadan yargıya, ekonomiden milli güvenliğe kadar aklınıza gelebilecek her alanda altı partinin üzerinde anlaştığı bir seçim beyannamesi oluşturuluyor. O toplantının üçüncüsünü gerçekleştirdik. İYİ Parti’yi ben temsil ediyorum, çok değerli arkadaşlarım var, biz çok uyumlu bir seçim beyannamesini hazırlıyoruz. Kasım ayının sonuna kadar yetiştireceğiz.

Aday önemli ama bazen medya ana noktayı kaçırıyor, Altılı Masa’nın en fazla vurguladığı konu parlamenter sisteme geçiş. Bakın burada sefalet endeksiyle başladık, yargıda ne olduğu çok belli ve uyuşturucu meseleleri tartışılıyor. Yakında açıklanacak bu hükümet programında uyuşturucuyla mücadele ile ilgili de bir eylem planı var. Dolayısıyla Altılı Masa’nın en önemli buluşma noktası bizi bu kötü yönetim sisteminden parlamenter sisteme geçirecek olan bir yol haritasının belirlenmesi. Bugün Erdoğan olmasın başka biri olsun, dünyanın en yeteneksiz, en kabiliyetli en toplumu kapsayıcı lideri bile olsa bu yönetim sistemi içinde çok kısa bir süre içinde bütün melekelerini kaybeder. O yüzden bizim burada ilk tartışmamız gereken şey bu yönetim sistemini terk edip, Türkiye’ye yakışan parlamenter sisteme nasıl geçeceğimiz.

Aday konusu önemli ama adaydan çok daha önemli olan parlamenter sisteme geçiş sürecinde 6 partinin hazırlayacağı yol haritası. Bu konuda çok önemli bir gidişat var, partiler arasında görüş ayrılığı yok. Vatandaşlarımız iyimser olsunlar, bu ceberut yönetim anlayışının bitmesine 7-8 ay kaldı."