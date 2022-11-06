'İYİP referandum yolunu kapatabilir' iddiası

İYİP'in, AKP’nin HDP dahil tüm muhalefet partilerinin kapısını çaldığı başörtüsü düzenlemesini öngören anayasa değişikliği için referandum yolunu kapatacağı gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, iktidarın referandum için bile ince hesaplar yapmak zorunda kaldığı ve en az 26 muhalefet milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu anayasa değişikliği teklifiyle ilgili İYİP'in “temel hakların, ibadet hürriyetinin referanduma” götürülmesini “siyasi avantaj kollama” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Anayasa değişikliği teklifinin parlamentoda referandumsuz kabulü için 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. AKP ve MHP’nin toplam oyu ise 334. Bu durumda Cumhur İttifakı’nın oyu, teklifin kabulüne yetmediği gibi referandum kapısını da açmıyor. İttifak, muhalefetin oyuna gereksinim duyuyor.

'Kapanan yaralar' mesajı

İYİP'de konunun yarın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında toplanacak Başkanlık Divanı’nda gündeme gelebileceği, ardından ise Meclis grubuyla da bir toplantı yapılabileceği konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre Akşener, “Kapanan yaralara değil, kanayan yaralara bakmak gerekir” sözleriyle partisinin kararına işaret etti.

İYİP'li kaynaklar, “Türkiye’de kılık kıyafet konusunda bir sorun yaşanmadığını” düşünürken AKP’nin anayasa çalışmasının “siyasi avantaj sağlama” kaygısından ibaret olduğunu vurguluyor. İYİP'in “referandum yolunu kapatmak” için iktidarın anayasa teklifine ret oyu vereceği dile getirildi.