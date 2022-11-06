Duman'ın solisti Kaan Tangöze’den AKP’nin şarkılarını kullanmasına tepki: 'Seçimden sonra...'

24 Eylül'de Sakarya'da gerçekleşen AKP'nin “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması” ismiyle Serdivan Spor Salonu’nda düzenlendiği, etkinlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası eşliğinde selamlamıştı.

Sözcü’nün aktardığına göre dün akşam İstanbul Harbiye’de konser veren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının AKP etkinliğinde kullanmasına tepki gösterdi.

Sahneden hayranlarına konuyla ilgili açıklama yapan Tangöze, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık."