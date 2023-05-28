İYİP'li Özkan: Benden bu kadar, bana da yakışan tebrikler Erdoğan

Türkiye tarihinin en kirli seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu sonuçlandı. Resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İBB İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özkan "benden bu kadar" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar... Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan..."