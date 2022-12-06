İYİP'li Örs'e saldıran AKP'li Işık'tan ilk açıklama: Özür dilemeyeceğim

TBMM’deki kavgada İYİP'li Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, özür dilemeyeceğini söyledi. Diken'den Bilal Çelik'e konuşan Işık, saldırının "olayın sıcaklığı"yla yaşandığını savundu.

"İYİP grubunun saldırması sonucu böyle bir mukavemet gösterdiklerini" ileri süren Işık, parmağında yüzük olduğu iddialarına karşı da "Örs’e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini" söyledi.

'Elektroşokla hayata döndürüldüğü doğru değil'

Işık, Örs’ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savundu. Böyle bir olayın yaşanmasının kendisinin de istemediğini söyleyen AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur” diyerek kendini savundu.

Olayın kendilerinden kaynaklanmadığını ve özür dilemeyeceğini söyleyen Işık, "kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını, AKP grubu lüzum görürse açıklama yapılacağını" söyledi.