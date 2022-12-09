İYİP'li Örs ilk kez konuştu: Meclis'in yaptırım uygulaması lazım

TBMM Genel Kurulu'nda AKP Milletvekili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğradıktan sonra yoğun bakıma alınan, en son sağlık durumu daha iyi olduğu açıklanan İYİP Milletvekili Hüseyin Örs, saldırının ardından ilk kez konuştu. Örs kendisine atılan yumruğu görmediğini söyleyerek, “Apar topar ambulans çağırıldı. Bu gibi durumlarda kalp pilimin devreye girmesi lazımdı, girmedi. Hastaneye getirdiler. Elektroşok uyguladıktan sonra kalbim ritmi normale döndü” dedi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Örs ile konuştu. Örs olay gününü şöyle anlattı:

“Ümit Beyaz konuşuyor. AK Partinin sıralarından sataşma oldu. Meclis başkanı oturumu kapattı. Ümit Bey kürsüde… Laf atılıyor. Ümit Bey bir şeyler diyor. Biraz elektriklendi. Baktım iş uzayacak. Alpay'la (Özalan) tartışıyor. Alpay'ın yanına gittim. 'Etmeyin, eylemeyin' dedim, tuttum onu. Hiçbir sıkıntı yok. Zafer Işık arkadan fırladı. Arka sırada oturuyordu bu, bana yumruk atan. Bir celallendi…

'Bizi az buldunuz' gibi, hareketlendi. Espiriyle karşılık, 'Bizi mi döveceksin lan!' dedim. Araya girdiler. Bu bağırmaya başladı. Öyle bir celalleniyor ki, ben oradan ayrıldım. Yumruk atmadım, bir şey etmedim. Geldim bu tarafa. AK Partili arkadaşlar da vardı. 'Sakin ol' dediler. O ara 'dan' diye!”

'Elektroşok uyguladıktan sonra kalbimin ritmi normale döndü'

Kendisine atılan yumruğu televizyonda gördüğünü söyleyen Örs şunları söyledi:

“Tam alnıma geldi. Alnım açıldı. Meclis revirine gittik. Isparta Milletvekilimiz Aylin Cesur kalp rahatsızlığım olduğunu söyleyince EKG yaptılar. Doktor devreye girdi. Apar topar ambulans çağırıldı. Bu gibi durumlarda kalp pilimin devreye girmesi lazımdı, girmedi. Hastaneye getirdiler. Elektroşok uyguladıktan sonra kalbim ritmi normale döndü. Biraz sıkıntılıydı. Önce damar yolu açtılar, ilaç verdiler ama o beni normalde döndürmedi.”

'Meclis’i yumruk atma yeri görüyor'

Görüntüleri izleyince üzüldüğünü ifade eden Örs duygularını şöyle anlattı:

“İnsani ilişkileri iyi olan bir arkadaşınızım. Meclis’te de öyleyim. Böyle bir şeyin içerisinde, yumruk yiyen olsam dahi konu olmaktan üzgünüm. Ama şu var: biz Meclis’te konuşuyoruz. 250’den fazla konuşma yapmışım. Neyi konuşmuşum? Trabzon’u, yöreyi, çevre sorunlarını, fındığı ve çayı konuşmuşum, önerge vermişim. Ve hep yapıcı eleştirilerde bulunmuşum. Benim yapım öyle. Bu arkadaş üç defa konuşmuş. Meclis’i yumruk atma yeri görüyor. Biz milletin derdine çare bulma yeri diye görüyoruz.”

'Sosyolojik bir hadise o aslında'

Ebubekir Sofuoğlu’nun olaya dair Işık’a ‘Eline sağlık’ demesi hakkında konuşan Örs, sözlerine şöyle devam etti:

“Asıl Sakarya’da üniversite hocası varmış. Ayıp bir şey ya! Ebubekir Sofuoğlu, Işık’a 'Eline sağlık' dedi. Bir vaka o adam. AKP döneminde bir akademisyenin ifadesine bak. Nasıl yetiştiğine, nereden geldiğine bakılmalı. Öyle bir kafa yapısı olabilir mi! Sosyolojik bir hadise o aslında. Akademisyenmiş. Ona şaşırıyorum. Beni tanımaz, bilmez. Onun konuşması beni daha üzdü. Böyle bir şey olur mu! Kendim de akademisyenim. Bir akademisyen böyle bir şey diyebilir mi ya! Böyle bir mantalite olabilir mi? Buna öğrenci ve sınıf teslim ediyoruz. Tez yaptırıyoruz. Olacak şey değil.”

'Meclis'in yaptırım uygulaması lazım'

Işık’ın “Özür dilemiyorum” demesini değerlendiren Örs, “Özür dilemeyeceğim' diyen birisi, Meclis’i yumruk atma yeri olarak gören biridir. Ben millete hizmet etme yeri diye görüyorum. Çok üzüntülüyüm.”

AKP’nin ‘geçmiş olsun’ dediğini ama özür dilemediğini belirten Örs, “Özür dilese bir şey olmazdı ki. İnsan özür dilemeyi de bilmeli. Zaten bu, Meclis’teki olaylarda hep başta olan biri. Kavga döğüşün içinde. Meclis’in yaptırım uygulaması lazım” ifadelerini kullandı.

'Suç duyurusunda bulunmak istiyorum'

Hâlâ hastanede tedavi gören Örs, sağlık durumu hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Hastanedeyim. Yarın (bugün) yine tetkiklerim var. Dinlenmeye ihtiyacım var. Yumruk atan arkadaşla ilgili yasal işlemlerin yapılabilmesi için Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz’a vekalet verdim. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Görüntüleri görünce… Elinde yüzük var. O yüzük geldi, bana vurdu. Aleti o. Alnım açıldı.”