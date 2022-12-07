Bülent Arınç: Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİP Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Bülent Arınç, "Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.



Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum. Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İki dönem TBMM Başkanlığı yapan birisi olarak, geçmişten bu yana, her zaman üzüntü ve utanç duyduğumuz bu tür olayların ve kavgaların milletvekillerimizin ve daha çok meclisimizin saygınlığına büyük zarar verdiğine inanıyorum.



Meclis Başkanımız, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini bu konuda uyarmalı. Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir."