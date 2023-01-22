İYİP'li kurmay: Deva yüzde 3’ü almaya çalışırken, yüzde 10 gibi bir kesimi kaybediyor

Deva Partisi'nin Temel Haklar Eylem Planı kapsamında vatandaşlık tanımını yeniden ele almayı teklif etmesi ve anadil ile ilgili vaatlerinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan İYİP Sözcüsü Kürşat Zorlu "Masayı bağlamaz, ortak metinlerde bu konular olmayacak" demişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Zorlu'nun açıklamasının yanı sıra Deva Partisi'nin söz konusu vaatlerinin İYİP içerisinde tepkiyle karşılandığı öne sürüldü.

Altılı Masa’nın birlikteliğini sarsacak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirten İYİP'li kurmay, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"DEVA'nın dile getirdiği konular İYİ Parti'nin durduğu yer dikkate alındığında kesinlikle savunmadığı konular. Hepimizin farklılıkları var ama bu dönem farklılıkların öne çıkarılacağı bir dönem değil. DEVA yüzde 3’ü almaya çalışırken, bu açıklamalarla yüzde 10 gibi bir kesimi kaybediyor.",