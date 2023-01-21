Akşener: Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır'da düzenlediği parti etkinliğinde konuştu.

"Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı. Her türlü çamura inat Diyarbakır bize gönlünü açtı. İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Zulme rağmen baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız. Allah razı olsun. İyi ki buradasınız" diyen Akşener, "Bu topraklar kadirşinaslığın, mertliğin topraklarıdır. Ben buraya hamasi nutuklar atmaya gelmedim. Ben buraya bu topraklar korumasın diye Dicle’ye bir damla su olmaya geldim. Ben buraya marazları kovmaya geldim. Ben burada çalmadan kapıdan girebileceğimi bilerek geldim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Bir şeref sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır" ifadesini kullandı.