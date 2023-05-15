İYİP'li Kavuncu'dan 'ikinci tur' açıklaması: 'Var gücümüzle çalışacağız'

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin “Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Kavuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Muhalefetin varlığı, millet egemenliğinin teminatıdır. Denge ve denetlemenin garantisidir. Halkın iktidar üzerindeki en önemli gücüdür. Dolayısıyla zayıflamaması, düşmemesi gerekir. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız. Geleceğimiz için, yarınlarımız için ne yılgınlık ne de duraksama var.

Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz ve milletimiz için çabamızın, iyi niyetimizin sonu olmayacak. Bu çabada birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli teşkilâtımıza, partililerimize, sandıklarda mücadele eden yol arkadaşlarımıza, bize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte, hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”