İYİP'li Kavuncu 'kenetlendik' dedi, Gaziantep vekili sorulunca yanıt verdi: 'Kendisine ulaşamıyorum'

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gazeteci Şule Aydın’ın YouTube'da yayımlanan "Tatava Yok" programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda yöneltilen "Hem CHP'liler hem İYİ Partililer AKP rozeti takıyor var mı yakın dönemde İYİ Parti'den gidecek birileri sizin kulağınıza gelen?" sorusunu yanıtlayan Kavuncu, parti grubunun birbirine kenetlenmiş durumda olduğunu öne sürdü.

Kavuncu, "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Bütün arkadaşlarım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim şu anda İYİ Parti grubu birbirine kenetlenmiş böyle bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum" dedi.

Bu sözlerin üzerine Aydın'ın "Gaziantep vekilinizle de kenetli misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Kavuncu şu yanıtı verdi:

"Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz."

‘Mansur Yavaş'a cesaret edeceklerini düşünmüyorum’

Kavuncu, CHP'li belediyelere yönelik süren operasyonlar kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından, sıranın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gelip gelmeyeceğine dair bir kaygı taşıyıp taşımadığı sorusunu da yanıtladı.

Böyle bir arzunun olabileceğini ancak buna cesaret edilemeyeceğini savunan Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yükselen tepkiyi hatırlattı:

"Bu getirdikleri noktada İmamoğlu için insanlar çıktı, tepkisini gösterdi. Farklı hadiseler de oldu, 'Bu kesinlikle sorgulanmalı' dediğimiz olaylar da yaşandı. Tüm bunlar içinde hukuk çerçevesinde mücadele ediliyorken, Mansur Yavaş'la ilgili atılacak bir adımdaki tepkinin artık bu sıkışmışlıkla birlikte çok daha fazla olabilme ihtimalinden ürkerler. Bunun için söylüyorum."

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