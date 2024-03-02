İYİP’li Kavuncu: Kampanyalarda CHP ve AKP ile yarışamayız, milyon dolar harcıyorlar

İYİP'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Buğra Kavuncu, partisinin kampanya bütçesinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Murat Kurum'la yarışacak seviyede olmadığını ifade etti.

T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'a konuşan Kavuncu AKP ve CHP'nin İstanbul'daki reklam kampanyası için "milyon dolar" harcadığını iddia etti. Kavuncu, "Bizim bununla yarışmamız mümkün değil. Partim elindeki bütün geliri İstanbul için bana verse, ben her ikisinin de yaptığının 20’de birini belki yapabilirim. Yine bana niye görünemiyorsun diye sorarsınız" dedi.

İYİP adayı, 31 Mart'tan önce herhangi bir aday lehine yarıştan çekilmesinin de söz konusu olmayacağını söyledi.

Akşener’in ‘hadi be’ tepkisi

Kavuncu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in bir vatandaşa "hadi be" diyerek çıkıştığı, bu hafta gündem olan videoyu şöyle değerlendirdi:

“Benim mizaç olarak sinir bozucu bir sakinliğim var. Bu bugüne özel değil. Bunun bana zararı da olduğu oldu. Ben bundan vazgeçmeyeceğim. Herkesin alıştığı, rahat edebildiği, kendini iyi ifade ettiği bir alan vardır. Genel Başkanımız çok tecrübeli bir siyasetçi. Bakın sinirleri bozuk diyorsunuz, o videonun sadece bir dakikasını yayınlıyorlar. Çok daha öncesi var. Dakikalarca sabırla anlatıyor; normalde bir siyasetçi ‘tamam kardeşim canın ne istiyorsa onu yap’ der, ama Genel Başkan ısrarla sohbete devam ediyor. 10 dakika kadar devam ediyor. Hele burada bir arkadaş da söyledi, ‘iki taraf da size pek ilgi-alaka göstermiyor’ diye. Bu şartlarda Türkiye’de siyasi parti kurmak, yüzde 10 oy almak, Meclis’e 40 milletvekili sokmak ciddi bir psikolojik direnç de ister. Onun için Türkiye’de, merkezde veya merkezin biraz sağında kurulmuş ve muvaffak olmuş tek partiyiz.

‘Kampanya harcamalarında CHP ve AKP ile yarışmamız mümkün değil’

“Ben Eyüp’te yaşıyorum. Kurum-İmamoğlu-Kurum-İmamoğlu gökyüzünü göremiyorsunuz. Milyon TL de değil, milyon dolar harcanıyor. Ben kampanya yönettim, ücretleri bilirim. Bizim bununla yarışmamız mümkün değil. Partim elindeki bütün geliri İstanbul için bana verse, ben her ikisinin de yaptığının 20’de birini belki yapabilirim. Yine bana niye görünemiyorsun diye sorarsınız. Bir de korkuyoruz. Asıyoruz, kesiyorlar. Benim bir atımlık kurşunum var. Ben bunu 30 gün önceden asmaktansa son 10-15 gün yükleneyim diyorum da bari kesilirse de görünür olalım.”

Kurum, posterleri kesenlerin "parti fanatikleri" çıkabildiği gibi; bazen büyükşehir ve ilçe belediyelerin de çeşitli düzenlemeleri gerekçe göstererek posterleri kaldırabildiğini belirtti.

İYİP’in seçim afişlerinin CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince asılmadığı açıklamalarına ithafen “Sansür sürüyor mu?” diye sorulduğunda da Kavuncu, “Biz bir afiş hazırladık, afişte iktidara da muhalefete de dokundurma var. Ne yapacağız. Bir afiş hazırladık, sizi incitecek, üzecek bir şey var mı diye mi soracağız? Böyle bir şey olabilir mi? Biz bakın TRT’yi çok eleştirdik. Bunları görünce üzülüyoruz. Ben belediye başkanı olacağım inşallah; elimin altındaki üst geçitlerin vs. seçim zamanı yüzde 50’sini kendime, yüzde 50’sini rakiplerime vereceğim” yanıtını verdi.