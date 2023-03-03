İYİP'li Karataş: Kılıçdaroğlu’ndan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklama sonrası partisinden de açıklamalar yapılmaya başlandı.

İYİP Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Kılıçdaroğlu’dan verdiği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. “Daha önce 6’lı masada biri dahi itiraz ederse ben aday olmam” demişti. Biz milletin sesiyiz. Biz itiraz ediyoruz. Milletle inatlaşılmaz. Millet dayatma kabul etmez. Millete rağmen siyaset yapılmaz." açıklamasını yaptı.