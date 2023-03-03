İYİP'in altılı masadan kalkması sonrası AKP'den ilk yorum

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Turan "altılı masa" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?

En acınası da 'selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını' zanneden Altılı Masa'daki küçük partilerin 2 mv için @kilicdarogluk'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması..

Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp KK’nun gölgesi olmaları:( Allah büyük!"

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