İYİP'li isim Kılıçdaroğlu'nun 4 partiye teklifi diye duyurdu: 54 vekil verecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Akşener'in bu hamlesinin ardından koalisyon masası, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 5 parti ile yola devam ederken masaya ilişkin İYİP cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı.

İYİP Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koalisyon masasında vekil pazarlığı yapıldığını öne sürdü. Yiğit Karakış, "CHP toplam 54 vekil vadetti, 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için" dedi.