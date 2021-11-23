İYİP'li Erhan Usta: Bu bir iflas senaryosudur

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, TBMM ortak basın toplantısı düzenledi. Tatlıoğlu, Yılmaz ve Usta, dolar kurunun rekor sevilere ulaşması nedeniyle yaptıkları toplantıda, iktidara erken seçim çağrısında bulundu.

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Yılın başında dış borçlarımızın TL karşılığı 3,2 trilyon liraydı. Şu anda geldiğimiz noktada 5,9 trilyon liraya çıktı. Yılın başından bu yana TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle 2,7 trilyon lira artış yaşandı. Bu ne demek biliyor musunuz? 2020 yılında 84 milyon insandan topladığımız toplam vergi 1 trilyon lira. Yani 84 milyondan topladığımız 1 trilyon liranın 2,7 katı kadar yılbaşından bu yana dış borçlarımız arttı. Bu bir iflas senaryosudur” dedi.