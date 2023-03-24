İYİP'li Erdem: Ağıralioğlu’nun açıklamasından Akşener’in kesinlikle haberi yoktu

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı değerlendirmeye katılmadığını belirterek "Yavuz Ağıralioğlu’nun tersine, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilk turda seçileceğine inanıyorum" dedi.

Halk TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Gündem Özel programında değerlendirmelerde bulunan Erdem, Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarına ilişkin soruya, "O açıklamadan Sayın Genel Başkanımızın, Meral Akşener'in kesinlikle haberi yoktu. Bunu birebir sayın genel başkanımızın ağzından söylüyorum, 2 bizim partimizde gerçekten demokrasi var. Ben bunu mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla devam etmeliyiz diye kendi partimde görüşümü ifade ederken de büyük bir rahatlıkla söyleyebilmiştim" yanıtını verdi.

'Ağıralioğlu'nun düşündüğünün tam tersini düşünüyorum'

Erdem, "O gün adaylığa destek veren nadir isimlerden biri miydiniz?" sorusunu “O gün açıkça destek veren tek kişiydim. Ama şunu söylemek istiyorum, bu parti disiplini içinde demokrasi içinde sayın genel başkanın açtığı o özgürlük alanı içinde yapılan kendi fikrime ilişkin itirazdı. Yavuz Bey’in kendi düşünceleri bu yani yaptığı açıklama sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun kendi siyasi düşünceleridir. Bunu bizim partimizde yapabilir. Bu arada söyleyeyim, ben Yavuz Bey’i de insan olarak ve de dost olarak da severim ama siyasi fikirlerimiz bu anlamda birbiriyle uymuyor. Bunu da niçin söylüyorum? Ben sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun düşündüğünün tam tersine düşünüyorum. Yavuz Bey gibi düşünmüyorum ve kesinlikle Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak bu millet tarafından seçileceğine hem de ilk turda seçileceğine inanıyorum. Sayın Genel Başkanımız da bunu her zaman söylerdi” diye yanıtladı.