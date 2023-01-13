İYİP'li Çömez'den Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, “Bütün tetkikler tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede tutulacak ve yarın taburcu edilmesi planlanıyor" dedi.

Çömez, Akşener'in durumuna ilişkin şöyle konuştu:

“Bu akşam Sayın Genel Başkanla Genel Merkez’deki toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissettiğini ifade etti. Hepiniz biliyorsunuz, çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çarpıntı şikayeti üzerine biz hastaneye gelmeyi uygun gördük. Güven Hastanesi’nin Acil Servisi’nde tetkikleri yapıldı. Bütün tetkikler tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede tutulacak ve yarın taburcu edilmesi planlanıyor. Endişe edecek bir şey yok. Merak eden tüm yurttaşlarımıza, tüm Türkiye’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Sağlık konusunda bir sıkıntısı yok son derece sağlıklı.”