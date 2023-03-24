İYİP'li Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun İyi Partililerle helalleşmesi lazım

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya davet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.

'Masadan kalkan bizmişiz gibi takdim edilen bir süreç yaşandı'

Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden, masadan kalkan bizmişiz gibi takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usüle ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki masadan biz kalkmışız gibi bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'Siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bize ödettiği bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler.

İyi Parti çok arzu ediyor ki 65-75 olsun. Süreci bütün takdim ettiğimiz esaslar çerçevesinde partinin siyasi menfaatini öncelemediğimiz için yaptıklarımızın nezaketsizlikle karşılaşması partiyi şoka soktu. Burada tekliflerimizin merkezinde daha çok mutabakatla kazanmak. Bu tekliflerimizin hassasiyetin merkezinde kaybetme korkumuzu anlamak ya da empati yapmak yerine kabalıkla mükabele edilmesi. Sonra masada yok sayılarak 'siz imzalamasınız da olur' cüretkarlığına kavuşması asla kabul edilir bir şey değil. Söylediklerimizin ciddiye alınmadığını gördüm. Ben partimden rahatsız değilim, partime yapılanlardan rahatsızım. Kılıçdaroğlu'nun İyi Partililerle helalleşmesi lazım."