İYİP'in yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

İYİP İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

2023'te yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olacak İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yeni dönem başkanlık için aday olmadı. İYİP İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yeni İl Başkanı seçildi.

'Bu bir bayrak yarışı'

Buğra Kavuncu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul 3. Olağan İl Kongre'mizi büyük bir birliktelik örneğiyle, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.