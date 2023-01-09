'İmamoğlu görevden alınırsa hepimiz istifa edelim' çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınacağı iddiaları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan “kayyum”a karşı “istifa” çağrısı geldiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Yavaş’ın, “Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim” dediği iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, “Bu partinin alabileceği bir karar olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Böyle bir seçeneğe ihtimal vermiyorum. Söz konusu olamaz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise söz konusu seçeneğin tartışılabileceğini belirterek “Kendi başımıza yapacak değiliz. Genel merkezimizle görüşürüz, tartışırız, tavır ortaya konulacaksa konulur” değerlendirmesini yaptı.