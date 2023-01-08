AKP kadın kolları buluşmasında Erdoğan'a 'hanım ağa' teşekkürü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da partisinin kadın kollarınca Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı"na katıldı.

Programın bant kaydı Cumhurbaşkanlığı'nca bu akşam yayınlanırken programda söz alan besici Saadet Ekiz ile Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.

Besici kadın ile Erdoğan arasında ilginç diyalog

Besici Saadet Ekiz ORKÖY Projesi'nden aldığı 4 inekle hayvancılığa başladığını, şu anda 46 büyükbaş hayvanının olduğunu kaydetti. Ekiz'in, hayvan sayısının bir dönem 60-70'e çıktığını, yem fiyatları yükselince bunları sattığını söylemesi üzerine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye dönerek "Vahit Bey, sen hayvan bulamıyoruz" diyorsun karşılığını verdi. Elmalı'yı temsilen geldiğini belirten Ekiz, ilçelerinde hayvan sayısının çok olduğunu söyledi.

Ekiz süt ve yem fiyatlarından şikayet etti, daha fazla destek istedi. Erdoğan ise bu yakınmayı duymazken gelerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Vahit Bey, kaynağı bulduk. Elmalı'da 'hayvan bol' diyor. Ben şimdi talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra hayvancılıkla traktör, araba aldığını anlatan Ekiz, "Her şeyimi aldım, hiçbir şeyim yoktu Cumhurbaşkanım. İki çocuğum vardı. Şu anda köyün hanım ağasıyım. Çok sağ olun" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Muz lüks olmaktan çıktı

"İş kadınları"nın ağırlıklı katıldığı programda bir ilginç diyalog da bir muz serası sahibi Gülay Yando ile Erdoğan arasında yaşandı. Yaldo'nun yılda 180 bin ton muz ürettiğini söylemesinin ardından Erdoğan "Bir zamanlar muz bizim sofralarımızın lüksüydü ama şimdi sizler bu bölgede öyle bir muz üretimi yapıyorsunuz ki artık bizim için lüks olmaktan çıktı ve muza ulaşmak rahat bir hale geldi. Ben de buradan tüm vatandaşlarımıza diyorum ki, 'Muz bizim için artık erişilmesi zor bir meyve değil, rahat rahat erişebilirsiniz bu tür iş kadınlarımız olduğu sürece'" dedi.

'İnşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız'

Erdoğan'ın programda yaptığı açıklamalardan satır başları ise şöyle:

- (Kumluca'daki sel) Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her musibet sonrası türlü yalan ve iftiralarla gündemi zehirleyen muhterislere rağmen Türkiye artık bu tür sıkıntıların üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmesini başarabiliyor.

- Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok.

- (Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya herhangi bir müdahalede bulunabildi mi? Hayır. Hepsi silah tüccarlarına yardım ediyor. Dünyada silah tüccarları nasıl kazanacak, nereden neyi kazanacaklar, buna çalışıyorlar. Biz de dünya barışını acaba nasıl sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Aynı günde Sayın Putin ile görüşüyoruz, Zelenskiy ile görüşüyoruz. Nasıl barıştırabiliriz diye bunun gayreti içerisinde oluyoruz.

- (Tahıl ihracatı) Sayın Putin bana diyor ki, 'Ben bilabedel tahılı vereyim, siz de bunu fakir Afrika ülkelerine ulaştırın.' Biz de diyoruz ki tamam. Bunu fabrikalarımızda una çevirelim, fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine gönderelim. Mutabık kaldık. Gel gör ki öyle eller var ki bakıyorsun yüzde 44'ünü, 46'sını nereye gönderiyor yine Avrupa'ya. Fakat biz kararlıyız, tahıl koridorundan fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine yoğun bir şekilde bu ürünleri göndermeye gayret edeceğiz.

- (Afetlerde) Şimdi artık 'Nerede bu devlet' sorusu sorulmuyor.

- (Anayasa değişikliği) Kimin demokrasi ve özgürlüklerden kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400'ün üzerinde kabul oyuyla Meclis'imizden geçeceğini ümit ediyoruz.

'CHP'ye gönül veren milletim...'

- (Buluşmanın yapıldığı fabrika) Rahmetli Menderes'in temelini attığı bu fabrikayı açmaya maalesef ömrü kifayet etmemiştir. Fabrika, Adnan Menderes'in idam edilmesinden tam 13 gün sonra, 1 Ekim 1961 tarihinde üretime başlamıştır. Dolayısıyla burası, sadece merhum Menderes'in vizyonunun değil, bunun altını çiziyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim, CHP'ye gönül veren milletim, 27 Mayıs zihniyetinin ve Yassıada zulmünün de bir nişanesi olarak bunu görsün, Türkiye'nin 70 sene önce başladığı kalkınma yolculuğunun nasıl ve kimler tarafından kesildiğini gösteren sembol bir mekandayız."

'Seçim tarihini belki birazcık öne alacağız'

- Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023’te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye'yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz."