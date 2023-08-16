İYİP’in milletvekilliği koltuğu 3 milyon dolara satıldı iddiası

Genel seçimin ardından düzen muhalefeti krize girip kendi içine döndü. CHP liderlik, İYİP siyasi çizgi arayışında.

İktidar bloğu, muhalefetin krizini derinleştirmek umuduyla çeşitli hamleler yapıyor. İYİP’e yönelik olarak MHP’den gelen önce “yuvaya dön”, sonra da “komşu ol” çağrıları siyasi hamleler olarak göze çarptı.

Öte yandan, daha operasyonel hamleler de yapılıyor. Bunlarda en sık başvurulan kaynaklardan biri, İYİP Kurucular Kurulu üyesi olup sonradan partiden ihraç edilen Musa Ertugan.

Sık sık yandaş basına İYİP’e dair açıklamalar yapan Ertugan, bu defa da İYİP’te bir “milletvekili borsası” olduğunu öne sürdü.

Ertugan, iddiasına dayanak olarak, eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’la bir arkadaşı arasında geçtiğini ileri sürdüğü bir mesajlaşma görüntüsünü paylaştı.

Mesajlaşmada “arkadaş” denilen kişi, “Şaibeli şeyler geldi kulağıma” diyerek, İYİP’in ikinci sıra milletvekili adayı hakkında Saçan’dan bilgi istiyor.

Saçan, şahısla ilgili olarak, “İmamoğlu’nun adamı. Vanlı. İnşaatçı. 3.000.000 dolar vermiş ….’ya. Esma kimse 8 kişi sokmuş listeye. Apla sattı sizi yine” yanıtı veriyor.

Türkiye’de düzen partileri, her seçim döneminde aday adayı olmak isteyenlerden para istiyor. 14 Mayıs seçimleri için başvurularda AKP 20 bin lira, CHP 30 bin lira, İYİP 7 bin 500 lira ücret almıştı.

Aday adaylarının verdiği bu paralar, söz konusu partiler için önemli gelir kapılarından biri. Öte yandan, bunlar aday adaylarının verdiği ücretler. Aday adaylarının arasından adaylığa layık görülenlerin, genellikle bu miktarların çok ötesinde bağışlar yaptıkları ve seçim kampanyalarında harcayabilecekleri paralara göre değerlendirildikleri biliniyor.

Tüm bunlar, Türkiye’de siyasetin niye zenginlerden lehine, yoksulların aleyhine yürüdüğünün yanıtlarından yalnızca biri.

Ertugan’ın paylaştığı “mesajlaşma” iddiasında, 3 milyon dolar vermesi karşılığında ikinci sıradan aday olmuş Vanlı bir inşaatçıdan söz ediliyor.

İYİP’te tüm Türkiye’de ikinci sıradan aday olmuş isimler arasındaki tek Vanlı, şu an milletvekili olan Seyithan İzsiz.

İYİP’ten İstanbul 3. Bölge ikinci sıradan seçilen milletvekili Seyithan İzsiz, geçmişte Beylikdüzü Belediye Meclis üyeliği yapmış olan Vanlı bir siyasetçi. İzsiz, siyasi kariyerine 2003 yılında AKP Gençlik Kolları’nda başlamıştı.

İzsiz’in profili, Adil Serdar Saçan’a ait olduğu iddia edilen mesajda ortaya konulanlarla uyumlu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İzsiz de AKP’den aynı ilçede belediye meclisinde.

Adil Serdar Saçan, 24 Mayıs 2023’te yaşamını yitirdi. Dolayısıyla görüntüsü paylaşılan mesajı bizzat doğrulamak veya yalanlamak mümkün değil.

soL, iddiayı sormak için, şu an yurtdışında bulunan Seyithan İzsiz’e ulaştı. Ancak İzsiz, iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.