İYİP'in güncel üye sayıları açıklandı

İYİP Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap, partisinin üye sayılarına ilişkin son durumu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Özdolap, 27 Temmuz itibarıyla üye sayılarının 590 bin 398’e yükseldiğini belirterek “Yargıtay’da onay bekleyen 269 üye talebi bulunuyor. 78 bin 206 reddedilen başvurumuz var” dedi.

Özdolap, başvuruların yüzde 90’ının “başka bir siyasi partiye üyelik” nedeniyle reddedildiğini ifade etti. Siyasi parti üyeliğinden ayrılmak isteyenlerle ilgili sorunlar yaşandığına dikkat çeken Özdolap, “Üyelik iptali için resmi başvuruda bulunuyorlar ancak ‘E-devletten yapacaksın’ deniliyor. E-devleti olmayan, olsa da kullanamayan insanlar olduğu gibi e-devletten üyelik sonlandırmak istediğinde de sorunlar yaşadığını belirten vatandaşlarımız var” diye konuştu.

Ret gerekçeleri arasında yabancı ülke vatandaşlarıyla, kamu haklarından yasaklılar olduğuna da dikkat çeken Özdolap, bulut sistemi üzerinden elektronik ortamda üyelik başvurusu yapılabildiğini kaydetti.