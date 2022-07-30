'AKP her ilde yüzde 10 ve üzeri oy kaybetti, üçüncü parti olabilir'

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, şu ana kadar 35 ilde yaptıkları anket sonuçlarını açıkladıklarını belirtirken, tabloyu değerlendirdi.

BirGün'den Sercan Meriç'in haberine göre, Pösteki, “Şu ana kadar 35 tane il açıkladık. Her ilde ortak görünen bir veri var. Bu veri de AK Parti’nin her ilde yüzde 10 ila 20 arasında oy kaybettiği yönünde. Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde bu oranın 20’lerin üzerine çıktığını tespit ediyoruz. Bu durum AK Parti'nin çok yüksek olduğu yerlerde de çok düşük olduğu yerlerde de böyle" dedi.

Pösteki, açıklamasına şöyle devam etti:

"Örneğin batıda AK Parti'nin az oy aldığı yerlerde erime daha hızlı ilerliyor. Yani üçüncü parti olduğu, dördüncü parti olduğu yerler bile var. Örneğin Aydın’da AK Parti 2018’de birinci sıradayken şimdi üçüncülüğe gerilemiş durumda. Yine genel seçimlerde birinci partiyken Antalya'da üçüncü sıraya gerilemiş… Burdur’da 10 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Isparta'da aynı şekilde 13 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Daha çok sahil bölgelerinde bu erime daha hızlı ilerliyor. Kendi bölgelerinde, İç Anadolu'da, oy deposu olan yerlerde AK Parti'de ciddi anlamda bir erime olduğunu görüyoruz. Sakarya örneğini veriyorum her zaman. Çünkü 2018’de Sakarya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70 oy almıştı. 10 kişiden 7’si Erdoğan'a oy vermişti. Bu durum şu anda 10 kişiden 4 kişiye kadar düştü. Bu ciddi bir erime.

Aynı şekilde Cumhur İttifakı’nda yine Erzurum, Antep gibi, hatta kendi memleketi olan Rize'de bile yaklaşık yüzde 22 civarında bir erime söz konusu. Açıkçası Erdoğan'ın, AK Parti'nin kalesiymiş, burası kalesi değilmiş gibi bir durumdan ziyade artık erime 81 ile yayılmış vaziyette. En az oy kabı yaşadıkları yerde de 10 puanlık bir erime söz konusu. Türkiye geneline baktığımızda da son yaptığımız araştırmada AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 15 puan oy kaybettiğini, totalde Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde 20 puanlık bir oy kaybı yaşandığını görüyoruz.

'AKP üçüncü parti olabilir'

CHP'nin birinci parti olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu CHP'nin oy oranının artmasından kaynaklı bir şey değil. CHP oy oranını aynen koruyor. Biraz da artış var elbette. Ama 25-26 bandında ilerliyor CHP. Burada CHP'nin birinci parti olabilme ihtimali AK Parti'nin oylarının düşüyor oluşu nedeniyle. AK Parti oyları düştükçe ve CHP aynı yerini korudukça birinci parti konumuna ilerleyecektir. Keza AK Parti'nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü İYİ Parti gelene kadar merkez sağ alternatifi denen bir şey yoktu. Şimdi AK Parti'nin alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda.