İYİP'i karıştıran Cihat Yaycı’nın Mavi Vatan sunumu: Parti içinde kimler rahatsız?

İYİP Genel Merkezi’nde 20 Ocak günü önemli bir toplantı yapıldı. Toplantıya İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Akşener’in başdanışmanları Turhan Çömez, Buğra Kavuncu, Başkanlık Divanı’ndan isimler ve milletvekilleri katıldı.

22 kişilik toplantının odağında sunumun sahibi kişi olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı vardı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz konusunda çok sayıda çalışmaya imza atan, “Mavi Vatan” konseptinin mimarlarından biri olarak tanınıyor.

Duyulması ortalığı karıştırdı

Yaycı’nın brifinginin parti içinde “kapalı bir toplantı” olarak kalması hedeflendi. Fakat basında bu konuya dair birtakım spekülasyonlar yapılması ve Twitter’da bazı isimlerin bu brifingden haberdar olmasının ardından partinin Twitter hesabından toplantıya dair açıklama paylaşıldı.

Tweet’te başkanlık divanının, milletvekillerinin ve başdanışmanların sunuma katıldıkları belirtildi ve “değerli katkılarından” ötürü de Yaycı’ya teşekkür edildi.

Medyascope‘tan Senem Görür'ün konuştuğu toplantıdan haberdar kaynaklar, sunumun gizli kalması isteğiyle yola çıktıklarını fakat duyulmasının parti içerisinde ortalığı karıştırdığını, bu yüzden toplantının sonunda, geç de olsa Akşener’in “Bari sosyal medyadan duyuralım” dediğini belirtti. Haberde, tweetin atıldığı saatin de 23.44 olduğuna dikkat çekildi.

Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener,



Başkanlık Divanımız, Milletvekillerimiz ve Başdanışmanlarımız,



Genel Merkez'imizde Tümamiral Cihat Yaycı'nın gerçekleştirdiği sunuma katıldı.



Değerli katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz... pic.twitter.com/uA5WXBBrMj — İYİ Parti (@iyiparti) January 19, 2023

İYİP'in sosyal medya hesabından tweetteki fotoğraflar paylaşılınca önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İYİP'in dış politika konularında yetkin isimleri odada değildi.

Bu konuda Medyascope'un görüşlerine başvurduğu isimlerden kimileri, toplantıdan haberdar olmadıklarını, kimileri başka bir işleri olduğunu, kimileri hoşlanmadıkları için katılmadıklarını, kimileri ise “Mavi Vatan bir yana dursun, ‘ABD Türkiye’yi NATO’dan çıkarıp işgal planı yapacak’” diyen birinin saçmalıklarını dinlemeye gerek olmadığını söyledi.

Yaycı: Kim bizi davet ederse gideriz

Yaycı’dan bu sunumu kimin yapmasını istediği belirsiz. Cihat Yaycı, Mavi Vatan konusunda ocak ayında bir çağrı yaptıklarını, bu çağrı üzerine “kendilerini kim davet ederse gittiklerini” ve bu zamana kadar kendilerini iktidar ve muhalefet kanadından birçok partinin çağırdığını söyledi:

“Birçok partiye gittik. Aralarında iktidar partileri de var, muhalefet partileri de. Bazı partiler bunu duyurmadı, İYİ Parti ise bunu duyurmayı tercih etti.”

“Mavi Vatan, Türkiye’nin millî politikasıdır, millî politikası olmalıdır” diyen Yaycı, Türkiye’yi yönetmeye aday bir partinin de bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan isimlerden Akşener’in danışmanlarından Fatih Demirkol’un açıklamaları da Yaycı’ya İYİP'den bir davet yapıldığını doğrular nitelikte:

“Milli davamız Mavi Vatan herkes tarafından vazgeçilmez olarak görülmektedir. Bugün özellikle Doğu Akdeniz’de, başka ülkelerin hükümranlık sürme gayretlerini gördüğümüzde Mavi Vatan’ın önemi bir defa daha karşımıza çıkıyor. Mavi Vatan mefhumu önemli bir mefhumdur biz Mavi Vatan’a sahip çıkmakla mükellefiz.”

Partiye sempati duyan isimler tepkili

İYİP'e gönül veren isimler son zamanlarda partide yaşananlardan şikâyetçi. Bu kırılmanın yeni olmadığı iddia edildi.

Senem Görür'ün konuştuğu isimler, bu kırılmanın partinin Faruk Acar’a yaptırdığı Ömer’in Yolu reklamının ardından başladığını söyledi. Geçen yılın mart ayında başkanlık divanındaki değişikliklerle Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’nun da parti içerisinde daha geri plana itilmesiyle partide liberal bir kesimin oluştuğunu, bu kişilerin de Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Yunanistan’a kadar fikir beyan ettiği biliniyor. Hatta bu isimler, akademisyenlik ve televizyon yorumculuğu yapan Kürşad Zorlu’nun kısa zaman içinde İYİP sözcülüğüne getirilmesine de tepkili.

İYİP'e dışarıdan destek veren, istendiği takdirde politika notları hazırlayan isimlerden biri de bu toplantının kendisinde yarattığı etkiyi şöyle anlattı:

“Ömer’in Yolu’yla başlayan kriz, Libya tezkeresi, partiye son katılan isimler ve bu isimlerin partide önemli görevlere atanması, son olarak da Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de alan kaybettiren ve milli tezlerini riske atan hatta etkisizleştiren bir ismin partiye sunum yapması, dış politika çevrelerini rahatsız etti.”

Partideki üst düzey isimleri etkileme konusunda önemli bir rol oynadıkları bilinen bu isimler de Yaycı’nın brifinginden hem habersiz hem de “Neler oluyor burada?” diyorlar.