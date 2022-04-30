İYİP'e yakınlığıyla bilenen gazetede kriz: 'Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı'

Döviz fiyatının yükselmesi sonrası İYİP'e yakınlığıyla bilenen Yeniçağ gazetesi de yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, "Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında; büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan, bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece, 30 Nisan'dan sonra Yeniçağ birçok gazete bayiinde olmayacak" denildi.

Açıklamada, "Gelinen noktada tamamı dövize bağlı kâğıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü" denilirken Yeniçağ Yayıncılık'a bağlı internet siteleri ve YouTube kanalındaki yayınlarınsa devam edeceği belirtildi.