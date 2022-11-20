İYİP'e çağrının ardından AKP'den Saadet Partisi'ne dikkat çeken ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde İYİP'e yaptığı, "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" çağrısı gündemdeki yerini koruyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Akşener’in aday talebi…" başlıklı yazısında, "Nitekim AK Parti eski yöntemin fayda getirmediğini fark edince, yeni bir ekiple yola çıkmaya çalıştı. Yakın geçmişe kadar şeytanlaştırdığı birçok kesimle ilişki dozunu yeniden düzenlemenin ötesinde temas kurmaktan da kaçınmadı. Buna son olarak İYİ Parti’ye yönelik çağrı da eklendi" değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya aynı yazısında, son dönemde siyasi partilerin sivil toplum örgütleri ile görüşmelerini yoğunlaştırdıklarına dikkat çekerek, bu çalışmaların özellikle yurtdışında yaygın olduğunu belirtti.

Sarıkaya, yurtdışı kulisleri hakkında bir başka bilgi de aktardı. Sarıkaya, AKP heyetinin yurtdışında Saadet Partisi Nürnberg teşkilatını da ziyaret ettiğini yazdı. Sarıkaya'nın yazısına göre, ziyaret sırasında iki parti yetkilileri arasında şöyle bir konuşma geçti:

'Siz de desteğinizi gösterin, bu işi bitirelim'

"Nitekim, son dönem partiler oy kullanma hakkına sahip vatandaşlarının yurt dışında yoğun yaşadığı ülkeleri ziyarete başladı.

Bunlardan biri de AK Parti bir heyeti olmuş; Almanya’nın Bavyera Eyaletinin tarihi kenti Nürnberg’i ziyaret etmiş…

Dikkat çeken AK Parti heyetinin Saadet Partisi’nin Nürnberg teşkilatını da ziyareti.

Almanya ziyaretinde SP lideri Karamollaoğlu’na eşlik eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, dün sohbetimizde aktardı.

AK Parti heyeti, 'Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 45’i aşıyor, siz de desteğinizi gösterin bu işi bitirelim' deyince, SP teşkilatı parti programlarını çıkarıp SP’nin parlamenter sistemi arzu ettiğini anımsatmış ve 'Siz bizim adayı destekleyin' yanıtını vermiş.

Konu da bu noktada kapanmış.

Aktarıldığına göre partiler, yurt dışı temaslarında parti teşkilatlarıyla kalmayıp, sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla yer ayırmış."