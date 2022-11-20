Hepsi kritik isimler: İşte AKP'de Soylu'nun karşısında yer alanların listesi

Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, bugünkü köşe yazısında AKP'de Süleyman Soylu'ya karşı olan isimleri yazdı.

"Son günlerin yine en çok tartışılan ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Halen MHP ve Devlet Bahçeli tarafından desteklendiği ve makamını bu sayede muhafaza ettiği konuşuluyor. Devlet Bahçeli olmasa bile MHP’liler bunu açıkça dile getiriyorlar. Soylu’yu MHP muhafaza ederken AKP ve devlet içinde pek çok cephede mücadele veriyor" diyen Bozkurt, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Soylu ile zorunlu olmadıkça yan yana bile gelmemeye özen gösterenlerden. Partide AKP Genel Başkan vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un da Soylu ile arasının iyi olmadığı uzun zamandır biliniyor. Soylu’yu AKP içindeki Millî Görüş kanadı istemiyor" ifadesini kullandı.

Bozkurt, "Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak da siyasete bakan olarak giriş yaptı. Aslında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da bir biçimde, yukarıdaki örneklerle örtüşmeyen bir faaliyet pratiğiyle siyasetin içinde sayılır. Bu 2 isim Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak da Soylu’ya açıkça cephe almış vaziyetteler" iddiasını da dile getirdi.