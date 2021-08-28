İYİP'den Diyanet'e 'Cuma hutbesi' tepkisi

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'Zafer hutbesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmediği için Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki gösterdi. "Cuma namazına gitmeme" yönünde aldığı kararın "ne kadar doğru çıktığını" söyleyen Çıray, "Bu Diyanetin arkasında durmayız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİP Milletvekili, "Zafer hutbesinde Atatürk yine anılmadı. Kurtarıcımızı inkâr eden bu iktidarda Cuma namazına gitmeme kararım ne kadar doğru çıktı. Bunlar gider gitmez ilk Cuma'da nerde kalmıştık, diye şükür edip namazımı kılacağım” dedi.

Çıray, kısa süre sonra yaptığı bir başka paylaşımda ise “Bir gurup arkadaş cemaat oluşturup -yeryüzü mescit- Cumamızı kılarız. Bu Diyanetin arkasında durmayız” dedi.