İYİP'de dört ilçenin yöneticileri görevden alındı

İYİP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, İhsangazi İlçe Başkanı Rıza Ünsür, Tosya İlçe Başkanı Mustafa Güvenç, Taşköprü İlçe Bakanı Nuri Turgut ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden alındı, teşkilatlar feshedildi. Fesih kararı İYİP Kastamonu İl Başkanı Ahmet Katar tarafından ilçe başkanları ile teşkilatlara tebliğ edildi.

İYİP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kurulduğu günden bugüne kadar kıvırmadan evirip çevirmeden ok gibi kimsenin köpekliğini yapmadan İYİ Partime, davama hizmet etmenin gururunu yaşadım. Hiç pişman değilim, yine de her zaman davamın arkasında olacağım. Bu partiyi kimseye malzeme ettirmeyeceğim. Şahıslar gelici geçici ama dava esastır. Benim için siyaset yeni başladı” dedi.

Konuyla ilgili İYİP Kastamonu İl Başkanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmayacağı açıklandı. (İHA)