İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
haber merkezi
Haber Merkezi
Akşener: Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak
Akşener, 'Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak. Bay kriz ve arkadaşları fantastik fikirleri bir gün daha yaşayabilsin diye bu ülkenin kaynaklarını heba ediyor' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle: