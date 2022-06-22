Akşener: Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak

Akşener, 'Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak. Bay kriz ve arkadaşları fantastik fikirleri bir gün daha yaşayabilsin diye bu ülkenin kaynaklarını heba ediyor' dedi.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"AK Parti iktidarının beceriksiz ellerinde bugün maalesef gittikçe daha da derinleşen bir devlet krizinin tam ortasındayız. Bugün Türkiye'de özgürlüğü, hakkı ve vicdanı mumla aratıyorlar. Hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, evladı acısı hâlâ yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Yazıklar olsun. Bu kararda onayı, imzası olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum ama yarın iki elimde yakalarında olacak. Umarım bir gün bu katillerin, vicdansızların sadece başkalarının çocuklarını, kardeşlerini değil. Bu karara imza atanlar size sesleniyorum. Sizin de kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkında varırsınız.

Bizi yok sayarak unutturacaklarını, bizi yaralayarak bastıracaklarını sandılar. Bizi öldürerek eksilteceklerini sandılar ama çok yanıldılar. Çünkü her ne kadar iktidar kadınları her fırsatta hor görse de bu kirli zihniyete her fırsatta yol verse de, kadınlara yönelen şiddete her fırsatta göz yumsa da biz biliyoruz ki artık günleri sayılı. Çok yorulduk, yara aldık, can kaybettik ama artık çok az kaldı. O sandık gelecek bu kirli zihniyet çekip gidecek. O gün geldiğimizde yaralarımızı birlikte saracağız.

'Kur Korumalı Mevduat sisteminin maliyeti 230 milyar lirayı bulacak'

Her geçen günü yeni bir zamla açıyor, yeni bir kaygı ile bitiriyoruz. Her geçen haftayı da bay kriz ve Nebati bakanın saçma sapan açıklamalarını dinleyerek geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bütçe verileri açıklandı. Bizde bu vesileyle AK Parti iktidarının kobilerimize, esnaflarımıza, ihtiyaç sahiplerine bakışını bir kez daha görme fırsatı elde ettik. Bay Kriz'in bütçesinde ülkemizdeki tüm çiftçilere ve öğrencilere ayrılan paranın, Kur Korumalı Mevduat sistemine ödenen paradan daha az olduğuna ibretle şahit olduk. Sözüm ona yeni ekonomi modelinde Türk Lirası çakılması diye icat ettiği KKM sistemi ucubesi için ödenen para tarıma ve öğrenci burslarına ödenen paranın toplamından daha fazla. Maalesef bu gidişle KKM sisteminin ülkemize maliyeti 230 milyar lirayı bulacak. Bu parayla ülkemizin birçok problemini rahatlıkla çözmek varken bay kriz ve arkadaşları sırf fantastik fikirleri bir gün daha yaşayabilsin diye bu ülkenin kaynaklarını heba ediyor.

Bir de Nebati bakanın üstadı damat bakan vardı. Hatırlarsınız o da affını istemeden önce yine dahiyane bir fikirle bu ülkenin hazinesini dolar ve altın üzerinden borca sokmuştu. Peki bu muhteşem borçlanma sisteminin maliyeti ne kadar oldu? Bugün itibariyle 710 milyar lira. Bir damat bakan kolay yetişmiyor, büyük emek var üzerinde. Nebati bakanın böyle baktığımız zaman gideceği çok yol var. Kayınpeder, damat ve Nebati'den oluşan ve artık pek güldürmeyen bir komedi dans üçlüsünün dahiyane fikirlerinin ülkemize maliyeti en az 940 milyar lira.

'Gerçeklerden korkuyorlar'

Biliyorsunuz önümüze, 'Sosyal Medya Yasası' adı altında, yeni bir yasak getirdiler. Neymiş? Yalan habere karşı önlem alacaklarmış. Neymiş? Dezenformasyonla mücadele edeceklermiş. Neymiş? Sosyal medya yalancıymış. Çünkü onlara göre yolsuzluk yok; haberi yapanlar yalancı. Aslında sığınmacı sorunu da yok; var diyenler yalancı. Ekonomide her şey tıkırında; ekonomi kötüye gidiyor diyenler yalancı… Değerli dava arkadaşlarım; Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır!

Peki neden böyle bir yasaya gerek duydular biliyor musunuz? Çünkü korkuyorlar. Gerçeklerden korkuyorlar. Adaletten korkuyorlar. Milletin özgürce konuşmasından, herkesin doğruları öğrenmesinden korkuyorlar. Uğruna her şeyi verecekleri o koltukları, kaybetmekten korkuyorlar. Kurdukları rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar."

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