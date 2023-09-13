İYİP 'yerel seçim' kararını verdi: '81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin kritik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

Zorlu "81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kararın oy çokluğuyla alındığı belirten Zorlu, 4 GİK üyesinin farklı görüş bildirdiğini söyledi.

Zorlu *Genel İdare Kurulu bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız Genel İdare Kurulu’nun görüşünü almadan asla hareket etmez" dedi.

İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacakları sorulan Zorlu "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz" yanıtını verdi.